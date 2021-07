Broadcom in trattativa per acquisto SAS

(Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – In focus a Wall Street il titoloche la vigilia ha chiuso con un progresso di quasi il 2%. A sostenere le azioni della società statunitense di semiconduttori sono state indiscrezioni stampa secondo cuisarebbe in trattative per l’acquisto di SAS Institute, azienda di software. L’accordo valuterebbe SAS tra i 15 e i 20 miliardi di dollari e potrebbe essere concluso nelle prossime settimane. (Foto: © Daniel Kaesler 123RF)

