Bari, in arresto l'uomo che dorme con la droga

Bari - Un uomo di 45 anni, già noto alle forze di polizia per precedenti di droga, è stato arrestato perché trovato in possesso di alcuni involucri in cellophane contenenti marijuana e hashish.

Bitonto, aveva cocaina in auto: scatta l'arresto L'arrestato, dopo le formalità di rito, è finito ai domiciliari, provvedimento convalidato in sede di giudizio direttissimo dal Tribunale di Bari.

Bari, in arresto l'uomo che dorme con la droga La Gazzetta del Mezzogiorno Bari, è ai domiciliari ma viene sorpreso in giro con la droga: arrestato pusher con sonno “stupefacente” I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno sorpreso fuori casa A.M., 45enne già noto alle Forze dell’Ordine, in violazione del regime degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Colto in f ...

