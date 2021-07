Al Senato parte la battaglia sul ddl Zan: maggioranza divisa (Di martedì 13 luglio 2021) Si apre una settimana decisiva per il ddl Zan, che approda in aula al Senato dopo il via libera ricevuto alla Camera. Ma il destino del provvedimento resta incerto: la maggioranza continua infatti a essere divisa, con Leu, M5s e gran parte del Pd vogliono l’approvazione definitiva senza modifiche, mentre la Lega intende “bloccare o quanto meno modificare” il testo. E Italia Viva ha già annunciato la presentazione di emendamenti. Alla vigilia dell’approdo in Senato, i numeri sul ddl Zan appaiono risicati. Fari puntati sui franchi tiratori, color che approfittando del voto a scrutinio segreto potrebbero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Si apre una settimana decisiva per il ddl Zan, che approda in aula aldopo il via libera ricevuto alla Camera. Ma il destino del provvedimento resta incerto: lacontinua infatti a essere, con Leu, M5s e grandel Pd vogliono l’approvazione definitiva senza modifiche, mentre la Lega intende “bloccare o quanto meno modificare” il testo. E Italia Viva ha già annunciato la presentazione di emendamenti. Alla vigilia dell’approdo in, i numeri sul ddl Zan appaiono risicati. Fari puntati sui franchi tiratori, color che approfittando del voto a scrutinio segreto potrebbero ...

lauraboldrini : Domani il #DdlZan in aula al Senato. Se le forze politiche che l'hanno votato alla Camera saranno coerenti, non ci… - MonicaCirinna : Il mio grazie alla Presidente Ursula @vonderleyen L’Europa ha parlato con voce chiara. Anche l’Italia deve decider… - BaldinoVittoria : Sono molto emozionata! Oggi è una giornata storica: il Senato ha dato l'ok finale per il voto ai diciottenni. Noi d… - infoitinterno : In aula al Senato parte la battaglia sul ddl Zan - Marti44958285 : RT @lauraboldrini: Domani il #DdlZan in aula al Senato. Se le forze politiche che l'hanno votato alla Camera saranno coerenti, non ci sarà… -