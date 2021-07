VIDEO Italia | Chiellini commosso | “Vittoria dedicata al nostro Davide Astori”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Parole cariche d'emozione per il capitano della Nazionalena, Giorgio, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante il discorso tenuto al Quirinale. Dedica speciale pere tutti glini

Ecco perch hanno tifato per l'. Guarda questoDopo la vittoria nella finale degli Europei contro l'Inghilterra, l'campione d'Europa fa visita prima al Quirinale e poi a Palazzo Chigi per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Presente ...Tra i tanti interventi, anche quello di Gravina: “Oggi ci sentiamo tutti ancora più felici e orgogliosi nell’essere italiani” ...L'Italia campione d'Europa arriva a Roma. E' ancora festa per la vittoria della rassegna continentale, un successo che mancava dal ...