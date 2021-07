Un alieno a Roma: la presentazione del libro di Federico Lobuono (Di lunedì 12 luglio 2021) “Se i giovani si organizzano, si impadroniscono di ogni ramo del sapere e lottano a fianco dei lavoratori e degli oppressi, non c’è scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull’ingiustizia”. È questa celebre frase di Enrico Berlinguer che ha spinto il giovane ventenne candidato sindaco di Roma Federico Lobuono a scrivere il suo primo Romanzo – edito da Ponte Sisto – intitolato “Un alieno a Roma”. Ragionamento dopo ragionamento, Lobuono ha cercato di costruire un’interessante riflessione sulla Politica e su quanto spesso risulti essere distante dalle giovani ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 luglio 2021) “Se i giovani si organizzano, si impadroniscono di ogni ramo del sapere e lottano a fianco dei lavoratori e degli oppressi, non c’è scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull’ingiustizia”. È questa celebre frase di Enrico Berlinguer che ha spinto il giovane ventenne candidato sindaco dia scrivere il suo primonzo – edito da Ponte Sisto – intitolato “Un”. Ragionamento dopo ragionamento,ha cercato di costruire un’interessante riflessione sulla Politica e su quanto spesso risulti essere distante dalle giovani ...

