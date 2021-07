(Di lunedì 12 luglio 2021) Enrico Letta guarda al profilo di sinistra del suo Pd, ma i Cinque stelle sono in pieno caos. I due Mattei (Renzi e Salvini) fanno prove tecniche di manovre per il Quirinale. E c’è il fantasma di un nuovo ribaltone. Ecco cosa resta di una battaglia di civiltà

Advertising

MicheleAnnibale : RT @espressonline: Trionfano le tattiche e il ddl Zan rischia di finire in un fosso - espressonline : Trionfano le tattiche e il ddl Zan rischia di finire in un fosso -

Ultime Notizie dalla rete : Trionfano tattiche

L'Espresso

...è salito per la prima volta Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata e mai scelta avrebbe potuto essere più felice da parte del suo entourage perché il driver campano ha azzeccato tutte le scelte......è salito per la prima volta Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata e mai scelta avrebbe potuto essere più felice da parte del suo entourage perché il driver campano ha azzeccato tutte le scelte...Enrico Letta guarda al profilo di sinistra del suo Pd, ma i Cinque stelle sono in pieno caos. I due Mattei (Renzi e Salvini) fanno prove tecniche di manovre ...L'Inghilterra piega 2-1 la Danimarca ai tempi supplementari e raggiunge l'Italia in finale di Euro2020. Al termine di una gara dai contenuti tecnici e tattici strabilianti, gli inglesi trionfano a Wem ...