Temptation Island | sorpresa per Claudia e Stefano | decisione inaspettata

(Di martedì 13 luglio 2021)sono una delle coppie di quest’edizione di. I due hanno deciso di prendere una scelta clamorosa. La coppia ha preso un’importante(via web)non smette di stupire. Le coppie scelte per questa edizione sembrano covare molte fiamme sotto la cenere. Ne è una dimostrazione quanto successo con Valentina e Tommaso. La coppia è scoppiata dopo pochi giorni, a causa dell’eccessiva gelosia del ragazzo che non è riuscito a resistere a stare lontano dalla donna. Leggi anche-> Mr Wrong, le anticipazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

2021, Claudia e Ste tornano a casa insieme:'Ora non ci divide nemmeno un meteorite'. Fidanzati da quattro anni e mezzo ad avere i dubbi è la giovane anconetana, i suoi sfoghi, ...'Come faccio a farmi una famiglia con uno che a 34 anni, invece di pensare ai nostri problemi , si sta facendo la storia d'amore con un'altra?'. Durante il suo secondo falò a '' , Floriana scoppia in lacrime dopo aver visto il fidanzato Federico sempre più vicino alla single Vincenza . 'Io non sto facendo questo. Gli ho detto 'divertiti', è giusto, 'parla, ...Nonostante se ne siano dette di tutti i colori, Claudia e Ste decidono di salvare il matrimonio previsto per agosto 2021 ...Alessandro Autera non contiene la rabbia a Temptation Island: “Buttato anni nella storia con Jessica” Nuova puntata di Temptation Island dove Filippo ...