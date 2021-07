Strage ferroviaria in Puglia | ' Il dolore dei parenti delle vittime non va mai in prescrizione'

(Di lunedì 12 luglio 2021) Molti, troppi reati in Italia finiscono in. Senza colpevoli, con molte "brutte storie" destinate a finire nel dimenticatoio. Ma non per idi quei reati, incacaci di ...

Advertising

Trmtv : Strage ferroviaria Andria-Corato, cinque anni dopo. Decaro: “Chiediamo giustizia” - VideoAndria : #andria: Andria: 5 anni fa la strage ferroviaria. Una comunità che non dimentica - AndriaLiveIt : #Andria Tragedia ferroviaria, cerimonie di suffragio per i cinque anni dalla strage -

Ultime Notizie dalla rete : Strage ferroviaria

Agenzia ANSA

Molti, troppi reati in Italia finiscono in prescrizione. Senza colpevoli, con molte "brutte storie" destinate a finire nel dimenticatoio. Ma non per i parenti delle vittime di quei reati, incacaci di ...Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente nazionale dell'Anci (Associazione Comuni), Antonio Decaro, alla commemorazione per il quinto anniversario dellache nella tratta tra ...Cinque anni, ma il rumore delle lamiere che bruciano nelle campagne tra Andria e Corato è ancora forte. Una terra che il 12 luglio del 2016 conobbe il dolore di una strage, la più grave che la Puglia ...Con questo post sui propri canali social, la Fidelis Andria vuole ricordare le 23 vittime della strage ferroviaria del 12 luglio 2016: "Dopo i festeggiamenti di ieri sera ora torniamo ...