“Si sposa il 13 luglio”. La vittoria agli Europei e il calciatore festeggia portando subito all’altare la fidanzata (famosa) (Di lunedì 12 luglio 2021) La vittoria degli Europei di calcio significa tantissimo per gli azzurri e per l’Italia. Dopo un periodo difficilissimo dovuto alla pandemia gli italiani avevano bisogno di un evento gioioso che facesse pensare positivo. E quell’evento è arrivato. subito dopo la parata decisiva di Gianluigi Donnarumma sono iniziati i festeggiamenti. Ma per qualcuno in squadra la festa sarà doppia. Già, parliamo di Federico Bernardeschi. Il giocatore della Juventus, reduce tra l’altro da una stagione tutt’altro che positiva nel club, ha partecipato alla vittoria finale dell’Italia, conquistando così una bellissima rivincita ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Ladeglidi calcio significa tantissimo per gli azzurri e per l’Italia. Dopo un periodo difficilissimo dovuto alla pandemia gli italiani avevano bisogno di un evento gioioso che facesse pensare positivo. E quell’evento è arrivato.dopo la parata decisiva di Gianluigi Donnarumma sono iniziati imenti. Ma per qualcuno in squadra la festa sarà doppia. Già, parliamo di Federico Bernardeschi. Il giocatore della Juventus, reduce tra l’altro da una stagione tutt’altro che positiva nel club, ha partecipato allafinale dell’Italia, conquistando così una bellissima rivincita ...

