Shamrock Rovers-Slovan Bratislava 13 luglio | ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 12 luglio 2021) Se Sean Gannon non avesse sbagliato un gol facile dopo 4 minuti forse le cose sarebbero andate diversamente, ma ricordiamo anche che il subentrato Vladimir Weiss ha fallito il rigore del 3-0, facendosi parare la conclusione da Alan Mannus. In ogni caso, la vittoria delloè stata netta. Come abbiamo scritto nell’articolo scritto prima InfoBetting: Scommesse Sportive e