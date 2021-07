Seda e strangola marito | 60enne arrestata a Borghetto Borbera Alessandria | «Non ce la facevo più»

(Di lunedì 12 luglio 2021) Hato ile, davanti al figlio, ha stretto le sue mani attorno al collo dell’uomo fino arlo. E’ morto così Luciano Giacobone, camionista di 64 anni, ucciso in casa dalla moglie...

Ha ucciso il marito perchè, ha detto, stanca dei continui maltrattamenti. Una donna di 60 anni, B. A., residente a Borghetto di Borbera , in provincia di Alessandria, è stata arrestata da carabinieri ...il marito, loa morte poi si costituisce: come riporta Prima Alessandria, è successo a Borghetto di Borbera , nel tardo pomeriggio di domenica.Omicidio a Borghetto Borbera, un piccolo paese delle valli di Alessandria: una donna è accusata di avere ucciso il marito nella casa dove abitavano. Il delitto risalirebbe al primo pomeriggio di ieri.Per questo motivo una donna di 60 anni di Borghetto Borbera, in provincia di Alessandria, ha sedato e poi strangolato il marito di quattro anni più grande, almeno stando a quanto ammesso subito dopo ...