Se Quentin Tarantino preferisce la figlia Maya Hawke a mamma Uma Thurman (Di lunedì 12 luglio 2021) Il toto scommesse su quale sarà il decimo e ultimo film di Quentin Tarantino è già partito. E la fantasia dei fan e degli addetti ai lavori si è sbizzarrita. L’ultima, in ordine di tempo, è una nuova versione di Le Iene. Ma, inutile girarci intorno, la più suggestiva rimane il terzo capitolo di Kill Bill. Con una grandissima novità: Maya Hawke. Ovvero la figlia della sua musa Uma Thurman. Quentin Tarantino pensa a un nuovo capitolo di Kill Bill. Ma, invece della sulla sua musa storica Uma Thurman, lo sguardo si è sposato verso.. la ... Leggi su amica (Di lunedì 12 luglio 2021) Il toto scommesse su quale sarà il decimo e ultimo film diè già partito. E la fantasia dei fan e degli addetti ai lavori si è sbizzarrita. L’ultima, in ordine di tempo, è una nuova versione di Le Iene. Ma, inutile girarci intorno, la più suggestiva rimane il terzo capitolo di Kill Bill. Con una grandissima novità:. Ovvero ladella sua musa Umapensa a un nuovo capitolo di Kill Bill. Ma, invece della sulla sua musa storica Uma, lo sguardo si è sposato verso.. la ...

