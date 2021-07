Nuove moto per la Polizia Locale | Melucci | «Il corpo cresce e diviene più efficiente»

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo decine diassunzioni, un nuovo concorso per agenti e ufficiali, l’esperienza del nucleo a cavallo e la sfida dei droni per la sorveglianza, l’amministrazioneinveste ancora suldelladi Taranto rinnovando l’intero parco. La presentazione ufficiale dei nuovi mezzi, 11 BMW completamente accessoriate con lampeggianti e sirene che sostituiranno quelle attualmente in uso, è avvenuta nella sede del comando della, alla presenza del sindaco Rinaldo, dell’assessore Gianni ...