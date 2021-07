Monza, dopo il temporale affiora un cadavere dal Villoresi (Di lunedì 12 luglio 2021) Monza - È giallo sul cadavere di un uomo riemerso dalle acque del canale Villoresi sabato notte mentre sulla città imperversava un violentissimo temporale. Mancavano una decina di minuti alla ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 luglio 2021)- È giallo suldi un uomo riemerso dalle acque del canalesabato notte mentre sulla città imperversava un violentissimo. Mancavano una decina di minuti alla ...

Anche a Monza e Brianza esplode la gioia per la vittoria dell'Italia agli Europei - LIVE L'Italia ha vinto il campionato Europeo di calcio battendo l'Inghilterra 4 - 3 dopo i tiri piazzati. Donnaruma para due tiri decisivi. A Monza e Brianza, come in tutta Italia tanti i festeggiamenti. ...

Monza, dopo il temporale affiora un cadavere dal Villoresi

Il Modena assesta il colpo Maggioni e adesso va a caccia di Mosti e Gliozzi Il club canarino batte la concorrenza di Padova, Parma e Monza per il giovane terzino l’anno scorso ad Arezzo Federico Sabattini Ennesimo acquisto, l’undicesimo in nove giorni, per un Modena sempre pi ...

