Lombardia | Moratti | ‘intelligenza artificiale per sanità smart’ 2

(Adnkronos) – "Nelle linee guida della revisione della nostra legge – ha aggiunto Letizia Moratti – abbiamo dato grande importanza al potenziamento dell'area territoriale: in questa direzione, innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale consentiranno il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del fascicolo sanitario elettronico (Fse), una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (Lea) attraverso più efficaci sistemi informativi".

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Moratti Mind, Moratti: intelligenza artificiale per una sanità smart Questi i temi affrontati nel 'Tavolo tematico Innovazione' che è stato coordinato dalla vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti e da Fabrizio Sala assessore ...

All'Expo il progetto 'Mind' Tra i presenti Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca, la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti, Guido Guidesi assessore allo Sviluppo ...

Lombardia: Moratti, 'intelligenza artificiale per sanità smart' Metro Vaccini: Lombardia, forniture sostanziose per mese di luglio Le forniture di vaccini nel mese di luglio saranno sostanziose per la Lombardia: dal 14 luglio a fine mese arriveranno dalla struttura commissariale un milione e 276.000 dosi tra Pfizer e Moderna. (AN ...

Fontana: “Contagi dopo i festeggiamenti? Lo scopriremo tra dieci giorni” di ripartire a volare".MORATTI: "A LUGLIO 1,2 MILIONI DI DOSI, AD AGOSTO PICCO DI 2,3"In Lombardia non ci sarà il taglio di forniture di vaccini che si era ipotizzato in precedenza per il mese di ...

