Ischia: il turismo per l’estate 2021 è Covid free (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la fase più difficile dell’emergenza sanitaria il turismo estivo riparte grazie ai risultati ottenuti con il piano vaccinale. Una delle mete più apprezzate per l’estate 2021 è Ischia, isola Covid free in grado di offrire una destinazione turistica sicura dove trascorrere le vacanze. Come segnalato sul sito web ufficiale del Comune di Ischia, infatti, l’isola ha raggiunto una copertura dell’80% di persone vaccinate tra gli ischitani. Naturalmente è importante rispettare le norme anti-Covid previste dalle disposizioni nazionali e regionali, per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la fase più difficile dell’emergenza sanitaria ilestivo riparte grazie ai risultati ottenuti con il piano vaccinale. Una delle mete più apprezzate per, isolain grado di offrire una destinazione turistica sicura dove trascorrere le vacanze. Come segnalato sul sito web ufficiale del Comune di, infatti, l’isola ha raggiunto una copertura dell’80% di persone vaccinate tra gli ischitani. Naturalmente è importante rispettare le norme anti-previste dalle disposizioni nazionali e regionali, per ...

