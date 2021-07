“Inglesi schifosi”: Matteo Salvini nella bufera sui social (Di lunedì 12 luglio 2021) Matteo Salvini finisce nell’occhio del ciclone dopo quanto postato oggi sui social. Un video accompagnato da una frase colorita. Matteo SalviniItalia-Inghilterra si è conclusa ormai da qualche ora, ma proseguono gli strascichi di polemiche. In maniera particolare per alcuni video che stanno trapelando e riguardano alcuni scontri fuori lo stadio tra i tifosi Inglesi e quelli italiani. Immagini brutte che mal si conciliano ai valori dello sport. Subito non si è fatto attendere il post di Matteo Salvini che ha scritto: “Questi ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 luglio 2021)finisce nell’occhio del ciclone dopo quanto postato oggi sui. Un video accompagnato da una frase colorita.Italia-Inghilterra si è conclusa ormai da qualche ora, ma proseguono gli strascichi di polemiche. In maniera particolare per alcuni video che stanno trapelando e riguardano alcuni scontri fuori lo stadio tra i tifosie quelli italiani. Immagini brutte che mal si conciliano ai valori dello sport. Subito non si è fatto attendere il post diche ha scritto: “Questi ...

matteosalvinimi : Questi inglesi (schifosi, non tifosi) l’hanno presa bene la sconfitta… Invece di inginocchiarsi in campo, spero si… - Omodiajunior1 : RT @matteosalvinimi: Questi inglesi (schifosi, non tifosi) l’hanno presa bene la sconfitta… Invece di inginocchiarsi in campo, spero si ing… - CIsmaele : RT @matteosalvinimi: Questi inglesi (schifosi, non tifosi) l’hanno presa bene la sconfitta… Invece di inginocchiarsi in campo, spero si ing… - pipersayuso : RT @an4nas: che schifo il mondo, non vi meritate un cazzo, potete essere italiani russi inglesi non me ne frega un cazzo voi le persone non… - DalColGabriele : RT @roccor28: Dopo la partita, caccia agli italiani, senza distinzione. Gli #INGLESI un popolo di ?? squallidi schifosi. -

