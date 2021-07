Inghilterra, Grealish risponde alle critiche: “Volevo battere un rigore” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Ho detto che Volevo tirare un rigore!“. Questa la risposta decisa di Jack Grealish alle critiche della stampa inglese, che gli ha imputato il fatto di non aver voluto calciare uno dei rigori conclusivi della finale di Euro 2020 vinta dall’Italia. “Il nostro tecnico ha preso tante decisioni giuste durante questo torneo e l’ha fatto anche stasera – ha sottolineato l’esterno offensivo dell’Inghilterra in un tweet -. Ma non voglio che la gente dica che non Volevo prendermi questa responsabilità, quando ho detto che l’avrei presa“. I said I wanted to take one!!!! The gaffer ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) “Ho detto chetirare un!“. Questa la risposta decisa di Jackdella stampa inglese, che gli ha imputato il fatto di non aver voluto calciare uno dei rigori conclusivi della finale di Euro 2020 vinta dall’Italia. “Il nostro tecnico ha preso tante decisioni giuste durante questo torneo e l’ha fatto anche stasera – ha sottolineato l’esterno offensivo dell’in un tweet -. Ma non voglio che la gente dica che nonprendermi questa responsabilità, quando ho detto che l’avrei presa“. I said I wanted to take one!!!! The gaffer ...

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Grealish Inghilterra, bufera rigoristi: Grealish, risposta polemica a Keane LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo l'incredibile attacco di Roy Keane , Jack Grealish ha voluto subito rispondere all'ex centrocampista del Manchester United sul caso scoppiato in Inghilterra sui calci di rigore ...

Inghilterra, le critiche di Roy Keane: 'Sterling e Grealish, perché avete fatto tirare il rigore a un ragazzino?' Commenta per primo Roy Keane , leggenda del Manchester United , critica Raheem Sterling , attaccante dell'Inghilterra, uscita ko dalla finale di Euro2020 contro l'Italia: 'Se sei Sterling o Grealish non puoi stare seduto e lasciare che un ragazzino calci il rigore, non puoi permetterlo. Loro hanno molta ...

Il calcio gaelico, i polpacci "oversize", le freccette e… Nel mondo di Jack Grealish La Gazzetta dello Sport L'Italia è Campione d'Europa! L’Italia è Campione d’Europa! A Wembley gli Azzurri di Mancini battono l’Inghilterra ai calci di rigore (1-1 nei tempi supplementari). Dopo 53 anni, torniamo sul tetto d’Europa, grandissimo merito va ...

Inghilterra, bufera rigoristi: Grealish, risposta polemica a Keane LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo l'incredibile attacco di Roy Keane, Jack Grealish ha voluto subito rispondere all'ex centrocampista del Manchester United sul caso scoppiato in Inghilterra sui calci di rig ...

