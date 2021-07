GUIDA TV 12 LUGLIO 2021: UN LUNEDÌ TRA NOTTI AZZURRE, TEMPTATION ISLAND E HAWAII FIVE-0 (Di lunedì 12 luglio 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25 NOTTI AZZURRE Intrattenimento 21:20 HAWAII FIVE-0 1°Tv Serie Tv 21:20 Report Attualità 21:25 Quarta Repubblica Attualità 21:40 TEMPTATION ISLAND Reality 21:20 Gli Album di Freedom Documentario 21:15 Doppio Taglio Film 21:30 Gomorra: La Serie Serie Tv 21:35 Svalvolati on The Road Film Posizione finale Utente Punteggio Totale Scostamento ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 12 luglio 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25Intrattenimento 21:20-0 1°Tv Serie Tv 21:20 Report Attualità 21:25 Quarta Repubblica Attualità 21:40Reality 21:20 Gli Album di Freedom Documentario 21:15 Doppio Taglio Film 21:30 Gomorra: La Serie Serie Tv 21:35 Svalvolati on The Road Film Posizione finale Utente Punteggio Totale Scostamento ...

