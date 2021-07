Advertising

anteprima24 : ** Guasto alla condotta idrica, 30 comuni a secco tra #Irpinia e #Sannio ** - irpiniatimes1 : Guasto alla condotta idrica a Villamaina: 30 Comuni senza acqua - ottopagine : Guasto alla condotta idrica: mancherà l'acqua in 30 comuni tra Irpinia e Sannio #ArianoIrpino - salernotoday : Guasto improvviso alla condotta idrica: manca l'acqua ad horas a Nocera Inferiore - salernotoday : Guasto improvviso alla condotta idrica: manca l'acqua ad horas a Nocera Inferiore -

Ultime Notizie dalla rete : Guasto alla

ReggioToday

Ma il viaggio viene interrotto per unal mezzo e i protagonisti incontrano una serie di ... poi, gli organizzatori accolgono il pubblico offrendo tèmenta e biscotti marocchini. L'ingresso ...... perdite non rilevate;della valvola di sicurezza;del sistema di svuotamento; ... in particolare solare ed eolica, (che per difficoltà di stoccaggio la loro disponibilità è inferiore...Un gesto inaspettato, ostile e lividamente antisportivo, ha guastato ieri sera la cerimonia di premiazione dell’Europeo, gettando un’ombra di mediocrità su una magnifica serata di sport. I giocatori d ...Via Cadorna a Cremella risulta momentaneamente chiusa dalla rotonda in località Isola fino a quella dove si trova la stazione dei Carabinieri. Durante dei lavori di manutenzione si è verificata la rot ...