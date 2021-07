Grazie Italia, regina d’Europa: una squadra bella, con l’anima (Di lunedì 12 luglio 2021) È la vittoria della rinascita, dell’amicizia. Alla faccia dei moduli e degli schemi, questa Italia ha un cuore grande: ci volevano gli attributi e uno spirito di squadra fortissimo per restare uniti e tagliare per primi il traguardo. Per capire come si può diventare campioni d’Europa, 53 anni dopo (e Domenghini a questo punto commenterà sorridendo: “Così non verrete più a chiedermi come si fa a vincere…). E colmare così anche quell’ultimo centimetro che mancava, come aveva detto il ct Mancini, alla vigilia della sfida decisiva, quando si era fatto tanto ma “ancora non abbiamo fatto niente”. È la vittoria del gruppo, quindi anche degli ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 luglio 2021) È la vittoria della rinascita, dell’amicizia. Alla faccia dei moduli e degli schemi, questaha un cuore grande: ci volevano gli attributi e uno spirito difortissimo per restare uniti e tagliare per primi il traguardo. Per capire come si può diventare campioni, 53 anni dopo (e Domenghini a questo punto commenterà sorridendo: “Così non verrete più a chiedermi come si fa a vincere…). E colmare così anche quell’ultimo centimetro che mancava, come aveva detto il ct Mancini, alla vigilia della sfida decisiva, quando si era fatto tanto ma “ancora non abbiamo fatto niente”. È la vittoria del gruppo, quindi anche degli ...

