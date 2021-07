Gioca in giardino e cade nella piscina, bimbo di 2 anni trovato riverso in acqua a Palermo: è grave (Di lunedì 12 luglio 2021) Gioca in giardino e cade nella piscina, bimbo di 2 anni trovato riverso in acqua a Palermo. Il piccolo stava Giocando da solo nel giardino ma non lontano dai parenti quando, per motivi tutti da accertare, è caduto in acqua senza più riuscire a riemergere. Il piccolo è stato trovato riverso nell’acqua e non respirava ma fortunatamente gli immediati soccorsi dei presenti e un massaggio cardiaco hanno ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 12 luglio 2021)indi 2in. Il piccolo stavando da solo nelma non lontano dai parenti quando, per motivi tutti da accertare, è caduto insenza più riuscire a riemergere. Il piccolo è statonell’e non respirava ma fortunatamente gli immediati soccorsi dei presenti e un massaggio cardiaco hanno ...

Advertising

oboniolo45 : @OliBu1982 Grazie Oli dai domani gioca Italia e stiamo organizzando la cena in giardino con alcuni amici ?? - incazzzata : Ci sta un bambino di merda che gioca col suo fischietto di merda nel giardino di merda sotto casa mia da mezz'ora - AdrianaMarello : L’amore è un’erba spontanea, non una pianta da giardino Cruciverba gratis Italiano — gioca secondo il tuo ritmo - mefabriziogatti : @_Liberaidea_ Ma quello sta sempre a giocà in giardino... - paolobocciarel1 : @esistenzialinte Ma secondo te, oggi, se dovessimo investire dei soldi, che sono pochi, andremmo a prendere un nano… -