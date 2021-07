Falò di confronto Ste e Clauda a Temptation Island 2021: com’è finita? | Video Witty TV (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella terza puntata di Temptation Island 2021 abbiamo assistito già ad un secondo Falò di confronto tra la coppia composta da Ste e Claudia. A richiedere il Falò è stata la futura sposina che dopo aver depistato tutti con i suoi mille dubbi sul matrimonio, con i suoi timori e le sue paure, vedendo un Video in cui il fidanzato piangeva pare essersi ricreduta. Proprio quanto tutti sembravano certi che le nozze venissero annullate c’è stato un colpo di scena. Cosa è successo davanti al fuoco? Cosa hanno detto i due protagonisti sotto gli occhi di Filippo? Ecco il ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella terza puntata diabbiamo assistito già ad un secondoditra la coppia composta da Ste e Claudia. A richiedere ilè stata la futura sposina che dopo aver depistato tutti con i suoi mille dubbi sul matrimonio, con i suoi timori e le sue paure, vedendo unin cui il fidanzato piangeva pare essersi ricreduta. Proprio quanto tutti sembravano certi che le nozze venissero annullate c’è stato un colpo di scena. Cosa è successo davanti al fuoco? Cosa hanno detto i due protagonisti sotto gli occhi di Filippo? Ecco il ...

