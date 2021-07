Europei, Mattarella scherza con Spinazzola: 'Con le stampelle, ma il primo a prendere la medaglia (Di lunedì 12 luglio 2021) "Volevo fare i complimenti a lei, Spinazzola, perche' ieri, con le stampelle, e' riuscito ad arrivare per primo a prendere la medaglia. Nel mondo avete fatto felici molte persone, non solo in Italia". ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) "Volevo fare i complimenti a lei,, perche' ieri, con le, e' riuscito ad arrivare perla. Nel mondo avete fatto felici molte persone, non solo in Italia". ...

