Euro 2020, William: "Cuore a pezzi, ma testa alta". La sconfitta in tribuna con il principe George (Di lunedì 12 luglio 2021) Un epilogo che “spezza il Cuore”. Così il principe William, presidente d’onore della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono britannico, commenta desolato la sconfitta in casa dell’Inghilterra a Wembley nella finale degli Europei con l’Italia: finale ha cui ha assistito con la consorte Kate e il primogenito George in tribuna, divenuto simbolo di delusione con il suo volto da bambino rattristato dopo il rigore decisivo. “Abbiamo il Cuore spezzato, ma voi potete tenere la testa alta ed essere ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Un epilogo che “spezza il”. Così il, presidente d’onore della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono britannico, commenta desolato lain casa dell’Inghilterra a Wembley nella finale deglipei con l’Italia: finale ha cui ha assistito con la consorte Kate e il primogenitoin, divenuto simbolo di delusione con il suo volto da bambino rattristato dopo il rigore decisivo. “Abbiamo ilspezzato, ma voi potete tenere laed essere ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - live_messina : Euro 2020: la VERGOGNA inglese. Tifosi italiani picchiati all'uscita dal campo - infoitsport : Euro 2020, Roberto Mancini in lacrime: 'Una cosa impossibile da pensare, un Europeo faticosissimo' -