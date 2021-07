Emma Marrone come Sabrina Ferilli | lo scatto infiamma i fan

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

DA liberoquotidiano.it Festeggiamenti anche in casa di. Il motivo è palese: la vittoria degli Azzurri agli Europei. L'Italia ha portato a casa la coppa contro l'Inghilterra e la cantante ha voluto complimentarsi a modo suo.... scorrendo i messaggi che hanno mandato i cantanti nostrani alla fine del match! Proprio come te, anche Alessandra Amoroso, Cesare Cremonini, Vasco Rossi,e tanti altri hanno celebrato ...Tempo di vacanze anche per la splendida Emma Marrone, la nota cantante italiana si sta godendo il meritato periodo di relax. Allo stesso tempo però Emma sta trovando tempo anche per l’indispensabile ...Anche Emma, come tutti e altri vip, ha festeggiato la vittoria degli azzurri contro l’Inghilterra e il titolo di campioni d’Europa. La cantante salentina però non ha postato foto dei calciatori o di ...