Doctor Strange 2 | Bruce Campbell risponde in modo criptico alle domande sulla sua presenza

L'attore Bruce Campbell ha parlato della sua partecipazione a Doctor Strange 2 con una "strana" risposta criptica. Nel cast di Doctor Strange 2 potrebbe esserci anche Bruce Campbell, da sempre grande amico del regista Sam Raimi. L'attore, durante le riprese del film Marvel, aveva condiviso una foto di Londra facendo chiaramente intendere che aveva lavorato al secondo capitolo della storia con protagonista Benedict Cumberbatch. Durante un'apparizione a un cinema drive-in, Bruce Campbell ha risposto a una domanda riguardante ...

