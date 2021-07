Di Marzio sicuro: "Quello che sta facendo De Laurentiis non sta né in cielo né in terra!" (Di lunedì 12 luglio 2021) A Radio Marte nella trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore. Ecco quanto evidenziato: "Vincere a Wembley è stato incredibile, loro erano già pronti con lo champagne. Risse dopo la gara? I delinquenti sono ovunque. Anche il fatto che se ne siano andati prima mi stupisce, non pensavo. La Nazionale ha bisogno di un attaccante? Il gioco di Mancini non è il classico gioco di ripartenze, Immobile è un contropiedista e non si è esaltato anche in rapporto ai gol fatti. In Italia, anche a livello giovanile, dall'Under 21 a scendere in giù, c'è mancanza di prime punte. Pinamonti è stata una meteora, non abbiamo ancora l'attaccante che possa ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 luglio 2021) A Radio Marte nella trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di, allenatore. Ecco quanto evidenziato: "Vincere a Wembley è stato incredibile, loro erano già pronti con lo champagne. Risse dopo la gara? I delinquenti sono ovunque. Anche il fatto che se ne siano andati prima mi stupisce, non pensavo. La Nazionale ha bisogno di un attaccante? Il gioco di Mancini non è il classico gioco di ripartenze, Immobile è un contropiedista e non si è esaltato anche in rapporto ai gol fatti. In Italia, anche a livello giovanile, dall'Under 21 a scendere in giù, c'è mancanza di prime punte. Pinamonti è stata una meteora, non abbiamo ancora l'attaccante che possa ...

Advertising

frankfn9 : @Bizietto94 @enzogoku69 @FrancescoRoma78 Io penso - e non lo dico per prendere le parti di Enzo - che sia meglio se… - AndreaInterNews : @NicolinoBerti Sicuro? Di Marzio ha detto sette più due bonus. - trilogiafemdom : @chiaramilanista Infatti l’uscita è di Laudisa che va sul canale YouTube di Pelegatti ... francamente Di Marzio è più sicuro - Marco562017 : @juventina____ @marcellofo67 Lo ha detto chiaramente Di Marzio che con Marotta è in contatto costante e se Di Marzi… - Andrea842631710 : @LucianoSalvaci noi non sappiamo la verità. Se ci basiamo su quelli “preparati” di Marzio e pedullà non hanno ancor… -