De Castro | “Pagelle al cibo non è soluzione”

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Le Pagelle al cibo non sono la soluzione, non può esserci un algoritmo a fare la scelta al posto nostro: deve esserci, questo sì, un consumatore che possa farlo in maniera autonoma": è la posizione del deputato del Parlamento Europeo Paolo De Castro rispetto alla proposta di Nutri-score, la proposta arrivata sul tavolo della Commissione Europea che attribuisce una misurazione qualitativa agli alimenti in base al loro contenuto in valore assoluto di sali, zuccheri e grassi.

De Castro: Nutriscore - Nutrinform è battaglia economica e culturale ... il sistema francese attribuisce le pagelle al cibo, condizionando il consumo con un bollino che ... dai salumi ai formaggi, dall'olio extravergine al miele', ha aggiunto De Castro, ricordando che il ...

