Covid UK: altri 34.000 contagi, ma i morti calano a 6. Johnson: 'Il 19 via alle restrizioni, ma la pandemia non è alle spalle' (Di lunedì 12 luglio 2021) La variante Delta in Inghilterra spaventa sempre di più. Sono 34.471 i nuovi casi giornalieri di Covid - 19 nel Regno Unito. Il terzo picco più alto da gennaio dopo gli oltre 35.000 e 37.000 ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 luglio 2021) La variante Delta in Inghilterra spaventa sempre di più. Sono 34.471 i nuovi casi giornalieri di- 19 nel Regno Unito. Il terzo picco più alto da gennaio dopo gli oltre 35.000 e 37.000 ...

