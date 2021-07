Covid | preoccupa variante Delta | dal green pass ai test Italia prova a fermare i contagi

(Di lunedì 12 luglio 2021) I timori sono legati in particolare alla risalita del tasso di positività che ieri, 11 luglio, è tornato a sfiorare l’1%. Ma sono diverse le misure che il governo sta prendendo in considerazione per evitare quella che sarebbe la quarta ondata: dalle nuove disposizioni per ilalla quarantena di 5 giorni per chi arriva da Paesi a rischio, ecco tutto quello che c'è da sapere

I timori sono legati in particolare alla risalita del tasso di positività che ieri, 11 luglio, è tornato a sfiorare l'1%. Ma sono diverse le misure che il governo sta prendendo in considerazione per ...... il 36% della popolazione ha completato il ciclo della vaccinazione anti -. Gli italiani che ...5 milioni di over 60 che ancora non hanno ricevuto alcuna dose: un dato chegli esperti. E ...Variante Delta domina in Francia: Macron parlerà di nuovo ai francesi, attese nuove restrizioni. Variante Delta in Francia: Macron parlerà ai francesi, attese nuove restrizioni (Immagine di repertorio ...Penn, tra le altre cose, negli ultimi mesi è stato direttamente impegnato nella campagna anti-Covid 19, portando sia personalmente ... «All’inizio ero molto preoccupata. Penso di aver detto di no ...