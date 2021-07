Clementino mantiene la promessa: l’ha fatto davvero (Di lunedì 12 luglio 2021) Il rapper Clementino mantiene la promessa: il gesto del cantautore napoletano dopo la vittoria dell’Europeo. Le foto sui social come prova Ogni promessa è debito ed anche Clementino non si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 12 luglio 2021) Il rapperla: il gesto del cantautore napoletano dopo la vittoria dell’Europeo. Le foto sui social come prova Ogniè debito ed anchenon si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - L'Italia vince gli Europei, il rapper Clementino mantiene la promessa e si tatua 'O Tir a Gir', in onore di… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - L'Italia vince gli Europei, il rapper Clementino mantiene la promessa e si tatua 'O Tir a Gir', in onore di… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - L'Italia vince gli Europei, il rapper Clementino mantiene la promessa e si tatua 'O Tir a Gir', in onore di… - apetrazzuolo : FOTO SHOW - L'Italia vince gli Europei, il rapper Clementino mantiene la promessa e si tatua 'O Tir a Gir', in onor… - napolimagazine : FOTO SHOW - L'Italia vince gli Europei, il rapper Clementino mantiene la promessa e si tatua 'O Tir a Gir', in onor… -