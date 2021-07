“Bellissima” Federico Chiesa | chi è la super fidanzata Benedetta regina dei social

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 luglio 2021) Italia campione d’Europa. Gli azzurri battono l’Inghilterra in finale ai calci di rigore. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, che non cambia ai supplementari, epilogo dal dischetto. Decisive la parata di Donnarumma su Sancho e Saka, che fallisce il rigore decisivo. L’Italia del ct Mancini vince 4-3 e trionfa. “Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Abbiamo preso il gol subito, siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati meravigliosi”. Roberto Mancini è commosso dopo il trionfo a Euro 2020. Il ct azzurro esulta dopo la vittoria ai calci di rigore contro l’Inghilterra. “È importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Abbiamo e giocato bene? ...