Antonio Cassano compie 39 anni | dall’amicizia con Francesco Totti ai cinque anni nella Capitale

(Di lunedì 12 luglio 2021) Non solo Christian Vieri, oggi è anche il compleanno di. L’ex attaccante giallorosso della Roma, che ha lasciato il ricordo di grandissime partite; fin dal suo approdosquadra della, sponda giallorossa, ha legato con l’ex capitano. L’amicizia, come anche la profonda intesa che si è palesata, spesso, durante le … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Cassano

Milan News

... vittima innocente di mafia, il sindacoDecaro ha deposto una corona d'alloro in largo ... coordinato da don Angelo, il sindaco ha preso la parola per ricordare Michele: "Oggi Michele ...Nel giorno del ventesimo anniversario dell'omicidio di Michele, alle 18,30, il sindaco... coordinato da don Angelo. La tragedia si consumò il 12 luglio 2001, intorno alle 23. In quella ...Tra i calciatori rossoneri che compiono gli anni quest'oggi figura anche Antonio Cassano. Il fantasista barese, al Milan per due stagioni, ha vestito la maglia del Diavolo in 40 ...BARI - Questo pomeriggio, nel ventesimo anniversario dell’omicidio del giovane Michele Fazio, vittima innocente di mafia, il sindaco Antonio Decaro ha deposto una corona d’alloro in largo Amendoni, a ...