Agente Jorginho: «Contatti con la Juventus. Il suo futuro…» (Di lunedì 12 luglio 2021) Joao Santos, Agente di Jorginho, ha confermato le voci su un interessamento della Juventus: le sue parole È l’Agente di Jorginho stesso a confermare i Contatti tra il centrocampista e la Juventus. Joao Santos ha parlato da Calciomercato.it del futuro del centrocampista italiano, reduce dalla vittoria dell’Europeo sotto la guida di Mancini. FUTURO – «Ha due anni di contratto ed è tutto nelle mani del club. C’è il Campionato del Mondo per Club, c’è la Supercoppa Europea. Per un calciatore sono obiettivi importanti. Ma, il mercato è sempre il mercato e se un club ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Joao Santos,di, ha confermato le voci su un interessamento della: le sue parole È l’distesso a confermare itra il centrocampista e la. Joao Santos ha parlato da Calciomercato.it del futuro del centrocampista italiano, reduce dalla vittoria dell’Europeo sotto la guida di Mancini. FUTURO – «Ha due anni di contratto ed è tutto nelle mani del club. C’è il Campionato del Mondo per Club, c’è la Supercoppa Europea. Per un calciatore sono obiettivi importanti. Ma, il mercato è sempre il mercato e se un club ...

