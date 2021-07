Wimbledon, Berrettini sconfitto: Grazie comunque Matteo, alla prossima! (Di domenica 11 luglio 2021) Il tennis, si dice, l’ha inventato il diavolo e, negli ultimi anni, ha mandato un suo rappresentante a giocarlo in modo diabolicamente perfetto. Novak Djokovic ha vinto il suo sesto torneo di Wimbledon battendo in finale Matteo Berrettini. In 3 ore e 24 minuti. Per lui è il 20esimo titolo Slam come Federer e Nadal. E non ha alcuna intenzione di fermarsi. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 luglio 2021) Il tennis, si dice, l’ha inventato il diavolo e, negli ultimi anni, ha mandato un suo rappresentante a giocarlo in modo diabolicamente perfetto. Novak Djokovic ha vinto il suo sesto torneo di Wimbledon battendo in finale Matteo Berrettini. In 3 ore e 24 minuti. Per lui è il 20esimo titolo Slam come Federer e Nadal. E non ha alcuna intenzione di fermarsi.

trash_italiano : Gli italiani che pur di supportare Berrettini stanno studiando ora su Wikipedia le regole del tennis. #Wimbledon - Coninews : Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va… - trash_italiano : Berrettini rimani un grande. Grazie. Partita bellissima. #Wimbledon ???? - AliceWhitethorn : RT @GeorgeSpalluto: 'Non è una fine, ma un inizio' #Wimbledon #Berrettini - vorreileali : RT @Eurosport_IT: GRAZIE MATTEO! ?? Novak Djokovic batte l'azzurro e conquista il 6° titolo a Wimbledon ma Berrettini esce a testa altissim… -