Wimbledon, Berrettini non supera lo scoglio Djokovic Draghi: «Grazie Matteo, ci hai dato grandi emozioni» (Di domenica 11 luglio 2021) Sfuma il sogno del 25enne tennista romano, che dopo avere vinto il primo set, soccombe contro il numero uno al mondo. La cronaca della partita Leggi su corriere (Di domenica 11 luglio 2021) Sfuma il sogno del 25enne tennista romano, che dopo avere vinto il primo set, soccombe contro il numero uno al mondo. La cronaca della partita

