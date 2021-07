Wimbledon 2021, Matteo Berrettini: “Per me non è la fine, ma un inizio. Spero di fare altre finali, ci riproverò” (Di domenica 11 luglio 2021) La tradizione delle prime parole immediatamente successive alla finale di Wimbledon si apre con quelle del finalista. Matteo Berrettini non è riuscito a togliere a Novak Djokovic il suo sesto Wimbledon, ma la vita non gliel’ha certo resa facile, costringendolo a stare in campo più di quanto lo fosse mai stato nel torneo: 3 ore e 24 minuti A proposito del confronto da poco concluso: “Sono state emozioni incredibili da gestire, forse un po’ troppe da gestire, e anche in questo Novak è più bravo di me. E’ un grande campione, sta scrivendo la storia di questo sport, merita tutto. Sono contento della mia ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) La tradizione delle prime parole immediatamente successive alla finale disi apre con quelle delsta.non è riuscito a togliere a Novak Djokovic il suo sesto, ma la vita non gliel’ha certo resa facile, costringendolo a stare in campo più di quanto lo fosse mai stato nel torneo: 3 ore e 24 minuti A proposito del confronto da poco concluso: “Sono state emozioni incredibili da gestire, forse un po’ troppe da gestire, e anche in questo Novak è più bravo di me. E’ un grande campione, sta scrivendo la storia di questo sport, merita tutto. Sono contento della mia ...

