Un premio a Meghan e Harry per il numero di figli avuti, l'ultima follia ambientalista: "La loro è una scelta illuminata" (Di domenica 11 luglio 2021) Toh, c'è anche chi premia Meghan Markle e il principe Harry, probabilmente la coppia più discussa, chiacchierata e anche criticata al mondo, almeno in questo momento e dopo gli attacchi e le polemiche con la famiglia Reale inglese. Ma, si diceva: il premio. Già, perché si scopre che avere soltanto due figli è una scelta meritoria, che insomma è degna di un riconoscimento. Tutto vero. Infatti l'ente benefico Population Matters ha deciso di conferire ad Harry e Meghan un riconoscimento per aver deciso di non avere altri figli dopo Archie Harrison e Lilibet ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Toh, c'è anche chi premiaMarkle e il principe, probabilmente la coppia più discussa, chiacchierata e anche criticata al mondo, almeno in questo momento e dopo gli attacchi e le polemiche con la famiglia Reale inglese. Ma, si diceva: il. Già, perché si scopre che avere soltanto dueè unameritoria, che insomma è degna di un riconoscimento. Tutto vero. Infatti l'ente benefico Population Matters ha deciso di conferire adun riconoscimento per aver deciso di non avere altridopo Archie Harrison e Lilibet ...

Advertising

infoitcultura : Harry e Meghan, premio green per il limite di 2 figli: «Illuminati» - hackneywick : RT @ilmessaggeroit: Harry e Meghan, premio green per il limite di 2 figli: «Illuminati» - giorgiobiferi : Harry e Meghan, premio green per il limite di 2 figli: «Illuminati» - bertero_g : Un premio a chi fa meno figli? Qui da noi la denatalità ha un trend drammatico. Dobbiamo dare un premio a chi fa p… - eclipsedlunatic : RT @repubblica: Un premio ambientalista per Harry e Meghan: 'Ottima la scelta di fare solo due figli' -