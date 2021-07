Tennis, la classifica dei vincitori slam all-time (Di domenica 11 luglio 2021) Con l’epica vittoria nella finalissima degli Australian Open 2017, Roger Federer è tornato a vincere un torneo del Grande slam dopo 5 anni, trovato il diciottesimo sigillo personale e rintuzzato l’attacco di Rafa Nadal. Lo spagnolo ha conquistato la “Decima” al Roland Garros riportandosi a tre titoli di distanza, ma lo svizzero ha ritoccato il record all-time trionfando per l’ottava volta a Wimbledon e arricchendo la bacheca con lo slam numero diciannove. A Flushing Meadows è arrivata nuovamente la risposta di Nadal, che si è riportato sul -3 tenendo vivo il testa a testa. Il 2018 è però ripartito nel segno dello svizzero, che ha ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Con l’epica vittoria nella finalissima degli Australian Open 2017, Roger Federer è tornato a vincere un torneo del Grandedopo 5 anni, trovato il diciottesimo sigillo personale e rintuzzato l’attacco di Rafa Nadal. Lo spagnolo ha conquistato la “Decima” al Roland Garros riportandosi a tre titoli di distanza, ma lo svizzero ha ritoccato il record all-trionfando per l’ottava volta a Wimbledon e arricchendo la bacheca con lonumero diciannove. A Flushing Meadows è arrivata nuovamente la risposta di Nadal, che si è riportato sul -3 tenendo vivo il testa a testa. Il 2018 è però ripartito nel segno dello svizzero, che ha ...

