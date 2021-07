Svolta UEFA | Europei a 32 squadre dal 2028 L’idea

(Di domenica 11 luglio 2021) Lavorrebbe aumentare il numero diin vista deglidel: ipotesi 32 Federazioni oggetto di studio Lavorrebbe aumentare il numero diin vista deglidel. Come riportato dall’agenzia Associated Press, prende corpo l’ipotesi delle 32 Federazioni partecipanti alla competizione internazionale, anziché 24. L'articolo proviene da Calcio News 24.

