Raffaella Carrà e quel clamoroso desiderio: “Lui mi piace” (Di domenica 11 luglio 2021) Raffaella Carrà è sempre stata una perfezionista sul posto di lavoro. A raccontarne alcuni aneddoti ci pensa uno dei suoi Carramba Boys. Daniele Abbafati e Raffaella Carrà (Instagram)Raffaella Carrà è sempre stata una perfezionista. Chi l’ha conosciuta sa che voleva curare ogni singolo dettaglio dei propri show. Un comportamento encomiabile. La showgirl, infatti, svestiva con naturalezza i panni della star per affiancare i suoi collaboratori in ogni momento. Forse molti non lo ricordano, ma durante una delle sue trasmissioni più fortunate arrivarono anche i Carramba ... Leggi su chenews (Di domenica 11 luglio 2021)è sempre stata una perfezionista sul posto di lavoro. A raccontarne alcuni aneddoti ci pensa uno dei suoi Carramba Boys. Daniele Abbafati e(Instagram)è sempre stata una perfezionista. Chi l’ha conosciuta sa che voleva curare ogni singolo dettaglio dei propri show. Un comportamento encomiabile. La showgirl, infatti, svestiva con naturalezza i panni della star per affiancare i suoi collaboratori in ogni momento. Forse molti non lo ricordano, ma durante una delle sue trasmissioni più fortunate arrivarono anche i Carramba ...

Advertising

_Techetechete : E stasera andiamo avanti con il nostro tributo a Raffaella Carrà. La puntata è di Massimiliano Canè, il titolo: 'Ra… - RaiCultura : Il video è tratto dall'edizione di 'Canzonissima' del 1971 con lo storico e iconico Tuca tuca cantato e ballato da… - guardian : Raffaella Carrà, Italian cultural institution and LGBT icon, laid to rest in Rome - zazoomblog : RAI1 HA BISOGNO DI UNO SHOW DEI SENTIMENTI ANCHE NEL RICORDO DI RAFFAELLA CARRÀ - #BISOGNO #SENTIMENTI #ANCHE… - CucchiarelliX : RT @AlexGiudetti: #RaffaellaCarra è morta per #NessunaCorrelazione anche lei, in quanto #vaccinata e rientra nella #stragedistato ????????… -