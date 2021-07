Pozzuoli, ucciso per quote condominiali: fermato presunto killer, è un parente della vittima (Di domenica 11 luglio 2021) Pozzuoli. C’è un fermo per l’omicidio di Alessandro Cristian Amato, il 45enne ucciso con un coltellata in via Pisciarelli a Pozzuoli, durante una rissa familiare. Si tratta di un 63enne, parente della vittima, anche lui rimasto ferito nella zuffa assieme ad altre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 11 luglio 2021). C’è un fermo per l’omicidio di Alessandro Cristian Amato, il 45ennecon un coltellata in via Pisciarelli a, durante una rissa familiare. Si tratta di un 63enne,, anche lui rimasto ferito nella zuffa assieme ad altre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

