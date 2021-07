Paura per Lozano: ferito vicino all'occhio dopo uno scontro, sviene. Operato, è stato dimesso (Di domenica 11 luglio 2021) L'attaccante del Napoli Hirving Lozano ha subito un grave infortunio nel corso della sfida di Concacaf Gold Cup tra Messico e Trinidad e Tobago. In uno scontro di gioco, Lozano è stato colpito ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 luglio 2021) L'attaccante del Napoli Hirvingha subito un grave infortunio nel corso della sfida di Concacaf Gold Cup tra Messico e Trinidad e Tobago. In unodi gioco,colpito ...

Advertising

BentivogliMarco : i fondi di bottiglia dell'antiscienza populista sono tutt'altro che smaltiti. Per questo la politica ha paura di pe… - FBiasin : Per anni abbiamo detto '#DePaul è il giocatore più forte dell'#Udinese' senza paura di sbagliare, ma questa sera, p… - AngeloCiocca : @matteosalvinimi Noi, siamo l’#Italia! Rispetto per tutti, paura per nessuno! Andiamo a cantare l’inno a #Wembley… - S0ULPROVID3R : RT @F3ARLES7: a chi trema il culo per paura che la partita sia truccata? - spvcesx : @Louis_Tomlinson di la verità che non twitti nulla per paura che ti facciamo sospendere il profilo eh -