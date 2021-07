Nuova Skoda Enyaq iV ora è anche 4×4 (Di domenica 11 luglio 2021) La Skoda Enyaq iV, primo SUV 100% elettrico nella gamma della Skoda, è oggi disponibile anche nella variante 80x, con trazione integrale ottenuta grazie a un secondo motore elettrico montato sull’asse anteriore. I due motori hanno una potenza combinata di 195 kW e erogano una coppia massima di 425 Nm, garantendo un’accelerazione da 0 a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Volkswagen: segnalate perdite di potenza dopo la correzione sulle emissioni Nuova Skoda Kamiq G-Tec a metano ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 11 luglio 2021) LaiV, primo SUV 100% elettrico nella gamma della, è oggi disponibilenella variante 80x, con trazione integrale ottenuta grazie a un secondo motore elettrico montato sull’asse anteriore. I due motori hanno una potenza combinata di 195 kW e erogano una coppia massima di 425 Nm, garantendo un’accelerazione da 0 a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Volkswagen: segnalate perdite di potenza dopo la correzione sulle emissioniKamiq G-Tec a metano ...

Advertising

AutoMotoriNet : La nuova Skoda Fabia arriva in Italia... - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Semplicità intelligente, il segreto della nuova Fabia. La compatta di Skoda stupisce ancora per soluzioni tecnologiche… - infoiteconomia : Nuova ŠKODA FABIA, la piccola è cresciuta - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Semplicità intelligente, il segreto della nuova Fabia. La compatta di Skoda stupisce ancora per soluzioni tecnologiche… - ilmessaggeroit : Semplicità intelligente, il segreto della nuova Fabia. La compatta di Skoda stupisce ancora per soluzioni tecnologi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Skoda Skoda Enyaq iV, da oggi il SUV è anche 4 4 Skoda presenta la nuova variante 4 4 del SUV elettrico Enyaq iV I clienti di Skoda Enyaq Sportline iV, nelle varianti iV 60, iV 80 e iV 80x, oggi possono scegliere di equipaggiare il loro SUV ...

Giancarlo e la Enyaq, Mattia e la Jeep...Vaielettrico risponde Avevo pensato alla Skoda Enyaq iV 50 (per contenere i costi d'acquisto), ma temo non sia ... Per motivi familiari, avendo due Punto a metano, ho sostituito la più nuova del 2017 con solo 40.000 km con ...

La nuova Skoda Fabia arriva in Italia: ecco prezzo e disponibilità La Gazzetta dello Sport Skoda Kamiq 1.0 G-Tec Monte Carlo nuova a Torino Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM+), Skoda Care Connect - Servizi di Chiamata di emergenza (a vita) con Service Proattivo (10 anni), Skoda Extended Warranty anni 2+2 / oppure 60.000 Km ...

Skoda Octavia Station Wagon 1.4 TSI Plug-In Hybrid DSG Wagon Style nuova a Torino Annuncio vendita Skoda Octavia Station Wagon 1.4 TSI Plug-In Hybrid DSG Wagon Style nuova a Torino nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

presenta lavariante 4 4 del SUV elettrico Enyaq iV I clienti diEnyaq Sportline iV, nelle varianti iV 60, iV 80 e iV 80x, oggi possono scegliere di equipaggiare il loro SUV ...Avevo pensato allaEnyaq iV 50 (per contenere i costi d'acquisto), ma temo non sia ... Per motivi familiari, avendo due Punto a metano, ho sostituito la piùdel 2017 con solo 40.000 km con ...Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM+), Skoda Care Connect - Servizi di Chiamata di emergenza (a vita) con Service Proattivo (10 anni), Skoda Extended Warranty anni 2+2 / oppure 60.000 Km ...Annuncio vendita Skoda Octavia Station Wagon 1.4 TSI Plug-In Hybrid DSG Wagon Style nuova a Torino nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...