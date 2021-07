Nazionale Azzurra e Berrettini domani da Draghi (Di domenica 11 luglio 2021) Secondo quanto si apprende, domani alle 18.30 la Nazionale italiana di calcio e il tennista Matteo Berrettini saranno ricevuti a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Oggi il tennista romano sfiderà in finale a Wimbledon Djokovic. Solo poche ore più tardi la la Nazionale di Mancini sfiderà l’Inghilterra a Wembley. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 luglio 2021) Secondo quanto si apprende,alle 18.30 laitaliana di calcio e il tennista Matteosaranno ricevuti a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario. Oggi il tennista romano sfiderà in finale a Wimbledon Djokovic. Solo poche ore più tardi la ladi Mancini sfiderà l’Inghilterra a Wembley. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

