Maxischermo ai Quartieri Spagnoli per Italia-Inghilterra: scelto un luogo suggestivo (Di domenica 11 luglio 2021) L'edizione odierna di Repubblica svela una particolare eccezione al divieto di installazione di Maxischermo da parte del comune di Napoli, per evitare assembramenti. Nel cuore di Napoli, ai Quartieri Spagnoli, sarà installato un Maxischermo sotto il murales dedicato a Diego Armando Maradona, per permettere ai tifosi di assistere alla finale degli Europei tra Italia ed Inghilterra. Leggi su spazionapoli (Di domenica 11 luglio 2021) L'edizione odierna di Repubblica svela una particolare eccezione al divieto di installazione dida parte del comune di Napoli, per evitare assembramenti. Nel cuore di Napoli, ai, sarà installato unsotto il murales dedicato a Diego Armando Maradona, per permettere ai tifosi di assistere alla finale degli Europei traed

Advertising

MondoNapoli : Repubblica - Finale Euro2020: Maxischermo sotto il Murales di Maradona ai quartieri spagnoli -… - CalcioNapoli24 : - daviola67 : RT @thebrightside0: #modellomilano?? Il #cinema all'aperto in giro per quartieri anche con @CinetecaMilano a Piazzale Lotto @infoMilanospor… - thebrightside0 : #modellomilano?? Il #cinema all'aperto in giro per quartieri anche con @CinetecaMilano a Piazzale Lotto… -