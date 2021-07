Malore in mare, donna muore in costiera Amalfitana (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPraiano (Sa) – Una donna di 62 anni è morta mentre si trovava in mare a Praiano (Salerno). La tragedia si è verificata sulla spiaggia de “La Gavitella”, in costiera Amalfitana. Secondo una prima ricostruzione la vittima, originaria di Torino ma residente a Milano, avrebbe accusato un Malore mentre si trovava in acqua. Soccorsa dai sanitari del 118 e dai militari della Capitaneria di Porto di Amalfi, è stata riportata a riva ma i tentativi di rianimarla sono risultati vani. La donna era una turista abituale del comune della costiera nel quale ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPraiano (Sa) – Unadi 62 anni è morta mentre si trovava ina Praiano (Salerno). La tragedia si è verificata sulla spiaggia de “La Gavitella”, in. Secondo una prima ricostruzione la vittima, originaria di Torino ma residente a Milano, avrebbe accusato unmentre si trovava in acqua. Soccorsa dai sanitari del 118 e dai militari della Capitaneria di Porto di Amalfi, è stata riportata a riva ma i tentativi di rianimarla sono risultati vani. Laera una turista abituale del comune dellanel quale ...

