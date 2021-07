M5s, c'è l'intesa. Conte: "Adesso Draghi dovrà parlare con me". Ecco cosa ha ottenuto Grillo (Di domenica 11 luglio 2021) "Adesso Draghi dovrà parlare con me e non più con Beppe". Giuseppe Conte porta a casa l'accordo sul nuovo statuto del M5s e spera così di cancellare l'anomalia vissuta negli ultimi mesi ed esplosa giovedì scorso in Cdm con il via libera dei ministri pentastellati alla riforma Cartabia. L'accordo annunciato oggi durante l'assemblea congiunta dei parlamentari segna un sostanziale pareggio tra l'ex premier e il comico. A Grillo, secondo quanto risulta a Il Foglio, restano inalterate le prerogative di Garante: rimarrà "il custode dei valori politici dell'Associazione" e sempre lui avrà ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 11 luglio 2021) "con me e non più con Beppe". Giuseppeporta a casa l'accordo sul nuovo statuto del M5s e spera così di cancellare l'anomalia vissuta negli ultimi mesi ed esplosa giovedì scorso in Cdm con il via libera dei ministri pentastellati alla riforma Cartabia. L'accordo annunciato oggi durante l'assemblea congiunta dei parlamentari segna un sostanziale pareggio tra l'ex premier e il comico. A, secondo quanto risulta a Il Foglio, restano inalterate le prerogative di Garante: rimarrà "il custode dei valori politici dell'Associazione" e sempre lui avrà ...

