'Lunghe code' e 'assembramenti' per entrare nell'hub vaccinale della Fiera: le proteste dei cittadini (Di domenica 11 luglio 2021) Numerose segnalazioni di disagi riguardanti l'hub vaccinale della Fiera del Levante di Bari, sono state postate, questa mattina, sulla bacheca Facebook del governatore Michele Emiliano. Secondo il ... Leggi su baritoday (Di domenica 11 luglio 2021) Numerose segnalazioni di disagi riguardanti l'hubdel Levante di Bari, sono state postate, questa mattina, sulla bacheca Facebook del governatore Michele Emiliano. Secondo il ...

Advertising

Trentin0 : Lavori sul viadotto e lunghe code: scatta la protesta dei residenti di Cadine e Sopramonte - RedazioneLaNews : #Milano Pauroso ribaltamento, lunghe code: macchina in fiamme - infoitinterno : Lavori e lunghe code in autostrada, traffico difficile a Firenze - primocanale : Autostrade, incidente in A10: un ferito e lunghe code sul tratto - infoitinterno : Autostrade, incidente in A10: un ferito e lunghe code sul tratto -